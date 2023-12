MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,7 Prozent auf 413,18 USD.

Das Papier von MasterCard legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,7 Prozent auf 413,18 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 413,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 411,45 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 908 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 417,25 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,99 Prozent. Bei 336,59 USD erreichte der Anteilsschein am 23.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 18,54 Prozent Luft nach unten.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,39 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 6.533,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.756,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,16 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

