MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 420,24 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 420,24 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 419,00 USD. Bei 419,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 46.603 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 428,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,92 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 340,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,39 USD gegenüber 2,68 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.533,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,17 USD je Aktie belaufen.

