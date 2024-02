MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von MasterCard hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MasterCard-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 458,25 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 458,25 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 458,51 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 456,51 USD ein. Bei 457,79 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 42.644 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2024 auf bis zu 463,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 340,35 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 25,73 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,46 USD belaufen.

MasterCard gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent auf 6.548,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

