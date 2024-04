So entwickelt sich MasterCard

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

09.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 473,20 USD.

Werbung

Die MasterCard-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 473,20 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 472,77 USD nach. Bei 477,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 53.911 Stück. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (490,00 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,55 Prozent. Bei einem Wert von 357,66 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,47 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 31.01.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 6.548,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5.817,00 USD umsetzen können. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 25.04.2024 gerechnet. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,41 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com