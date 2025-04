MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag in Rot

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 478,36 USD ab.

Die MasterCard-Aktie notierte um 15:51 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 478,36 USD. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 470,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 470,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 107.819 MasterCard-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 582,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.07.2024 auf bis zu 428,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,35 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,48 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,55 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,90 USD je Aktie.

