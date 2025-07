MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 563,15 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 563,15 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 564,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 562,00 USD. Bisher wurden via New York 59.025 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 594,60 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 5,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,59 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent auf 7,25 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte MasterCard am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: Über diese Dividende können sich MasterCard-Aktionäre freuen