MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 575,93 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 575,93 USD zeigte sich die MasterCard-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 579,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 575,78 USD. Bei 577,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 54.969 MasterCard-Aktien gehandelt.

Bei 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 4,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 23,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,90 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Am 31.07.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,50 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Mrd. USD im Vergleich zu 6,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen