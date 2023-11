MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag fester

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 390,50 USD.

Die MasterCard-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 390,50 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 391,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 388,22 USD. Zuletzt wechselten 8.339 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2023 markierte das Papier bei 417,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 315,28 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,26 Prozent.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,39 USD gegenüber 2,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 12,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

