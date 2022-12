MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,8 Prozent auf 334,25 EUR. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 334,25 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 334,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 92 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 360,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 7,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 281,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 27.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent auf 5.756,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.985,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

