MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Mittag ins Plus

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 387,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:56 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 387,40 EUR zu. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 388,80 EUR zu. Bei 386,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 1.245 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 395,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 317,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,93 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,39 USD gegenüber 2,68 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.533,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.756,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 31.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,17 USD im Jahr 2023 aus.

