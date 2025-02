MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 562,40 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr bei 562,40 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 566,85 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 562,40 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 565,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.889 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2025 auf bis zu 576,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 23,74 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,49 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,85 USD je Aktie.

