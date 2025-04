MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Donnerstagnachmittag nach

MasterCard im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 507,98 USD.

Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 507,98 USD abwärts. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 503,03 USD. Bei 506,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 80.371 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 582,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 12,72 Prozent niedriger. Bei 428,86 USD fiel das Papier am 25.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,94 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Am 30.01.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,98 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 7,48 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,55 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MasterCard am 24.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 15,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

