MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 457,25 USD zu.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 457,25 USD. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 458,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 457,33 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.903 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (490,00 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 7,16 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 358,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,71 Prozent.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2023 mit 2,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,59 USD je Aktie ausschütten.

Am 01.05.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

