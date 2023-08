MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 399,28 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 399,28 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 400,00 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 396,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 94.621 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 404,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 276,96 USD. Mit einem Kursverlust von 30,64 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.269,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.497,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 vorlegen.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

