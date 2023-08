MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 395,70 USD zu.

Um 22:15 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 395,70 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 396,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 394,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.943 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 404,86 USD. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 278,35 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 29,66 Prozent sinken.

MasterCard ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,89 USD gegenüber 2,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.497,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.269,00 USD ausgewiesen.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,14 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

