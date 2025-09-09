DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.433 -0,6%Nas21.827 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.644 +0,5%
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochabend mit Einbußen

10.09.25 20:24 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochabend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 578,75 USD ab.

Um 20:04 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 578,75 USD. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 571,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 581,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 203.831 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 466,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 19,35 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,91 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen