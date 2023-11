MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Freitagnachmittag ins Plus

MasterCard im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 388,50 USD.

Die MasterCard-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 388,50 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 390,20 USD zu. Bei 389,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 108.255 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 418,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2022 bei 329,23 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent auf 6.533,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

