MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von MasterCard

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 560,95 USD.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 560,95 USD ab. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 560,50 USD. Mit einem Wert von 564,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 44.247 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 576,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,82 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 428,86 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,55 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,95 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

MasterCard gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,49 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 15,85 USD je Aktie aus.

