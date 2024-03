MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die MasterCard-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 428,80 EUR.

Bei der MasterCard-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 428,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 429,40 EUR. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 427,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 429,40 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 114 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 443,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Gewinne von 3,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 317,95 EUR ab. Abschläge von 25,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,47 USD.

Am 31.01.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 6.548,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5.817,00 USD umsetzen können.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,56 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

