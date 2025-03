MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag verlustreich

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,5 Prozent auf 523,68 USD ab.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:49 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 523,68 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 523,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 537,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 156.704 MasterCard-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (582,00 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 10,02 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 428,86 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,11 Prozent.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,27 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,98 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,48 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte MasterCard am 24.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2027 21,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

