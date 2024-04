MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 466,46 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 466,46 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 466,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 468,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.005 MasterCard-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 490,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (358,00 USD). Mit einem Kursverlust von 23,25 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.01.2024. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.548,00 USD gegenüber 5.817,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte MasterCard am 01.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,41 USD je Aktie aus.

