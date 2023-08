MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Nachmittag ein

MasterCard im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 394,10 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 394,10 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 392,91 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 395,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 39.097 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 404,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 2,74 Prozent wieder erreichen. Bei 276,96 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 29,72 Prozent Luft nach unten.

Am 27.07.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,56 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.269,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.497,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2023 12,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

