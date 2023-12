MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagmittag in Rot

MasterCard im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 380,20 EUR.

Die MasterCard-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:54 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 380,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 380,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 383,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 701 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Gewinne von 3,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 317,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 16,37 Prozent sinken.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,39 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.533,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 01.02.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,16 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

