MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Freitagvormittag ein

So bewegt sich MasterCard

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 426,91 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von MasterCard gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 426,91 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 426,91 USD. Bei 427,53 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 979 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2024 bei 428,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 340,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 6.533,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.756,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MasterCard rechnen Experten am 29.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,16 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient