MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard fällt am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 457,29 USD abwärts.

Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 457,29 USD abwärts. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 457,29 USD ein. Bei 459,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 36.696 Stück.

Am 03.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 463,80 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 1,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 340,35 USD. Mit Abgaben von 25,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,37 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.01.2024. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.548,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.817,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2024 auf 14,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Barclays-Aktie im Minus: Barclays schnappt sich Kreditkartengeschäft von Tesco - Tesco-Aktie profitiert

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

MasterCard-Aktie fester: MasterCard macht mehr Gewinn als erwartet