MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie kam im AMEX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 458,38 USD.

Die MasterCard-Aktie kam im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 458,38 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 458,47 USD zu. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 456,52 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 457,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.081 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 462,02 USD erreichte der Titel am 03.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 340,50 USD erreichte der Anteilsschein am 17.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 25,72 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,46 USD aus.

Am 31.01.2024 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.817,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.548,00 USD ausgewiesen.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 14,40 USD je MasterCard-Aktie.

