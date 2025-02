MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 561,24 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 561,24 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 559,51 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 562,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 32.103 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 576,79 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 2,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 428,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,59 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,27 USD je MasterCard-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 30.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,49 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MasterCard am 24.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 21,77 USD je Aktie aus.

