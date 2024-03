MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 472,80 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,8 Prozent auf 472,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 473,11 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 470,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 56.880 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 479,14 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,34 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 340,35 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 28,01 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,47 USD.

MasterCard ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,65 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent auf 6.548,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MasterCard am 25.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,56 USD je Aktie belaufen.

