MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 467,67 USD.

Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 467,67 USD nach. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 466,00 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 466,00 USD. Zuletzt wurden via New York 42.200 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 4,77 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 358,00 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 23,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,65 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 6.548,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.817,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MasterCard möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2024 auf 14,40 USD je Aktie.

