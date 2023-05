MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag im Plus

Aktien in diesem Artikel MasterCard 350,00 EUR

-0,91% Charts

News

Analysen

Im Tradegate-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 12:01 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 353,20 EUR. Bei 351,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 151 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 355,95 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 0,78 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 286,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,87 Prozent.

MasterCard ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,76 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 5.748,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 5.200,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,20 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

NYSE-Titel MasterCard-Aktie stärker: MasterCard kann Erlöse deutlich steigern

Ausblick: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NYSE-Titel Visa-Aktie legt zu: MasterCard-Rivale Visa steigert Umsatz und Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com