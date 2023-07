MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 400,03 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 400,03 USD. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 401,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 399,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 122.323 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 401,21 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,29 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,96 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,77 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 2,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.748,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.200,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,19 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

