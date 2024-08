MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von MasterCard

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 454,34 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 454,34 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 454,00 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 457,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.410 MasterCard-Aktien.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 7,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,37 USD aus.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,01 USD je Aktie erwirtschaftet. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,31 USD je Aktie aus.

