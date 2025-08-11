MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 572,26 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 572,26 USD. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 572,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 575,18 USD. Zuletzt wechselten 33.813 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 594,60 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Gewinne von 3,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 454,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,67 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,92 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Das EPS lag bei 4,07 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie eingefahren. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

