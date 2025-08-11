DAX24.042 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,53 +0,8%Dow44.440 +1,1%Nas21.571 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

12.08.25 16:09 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 572,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
492,40 EUR -0,30 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 572,26 USD. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 572,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 575,18 USD. Zuletzt wechselten 33.813 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 594,60 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Gewinne von 3,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 454,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,67 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,92 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Das EPS lag bei 4,07 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie eingefahren. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausblick: MasterCard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
