MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von MasterCard

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 415,75 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 415,75 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 415,29 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 415,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 56.637 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 417,73 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 276,96 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,38 Prozent.

Am 27.07.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 2,89 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 6.269,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.497,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,15 USD je Aktie aus.

