MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 401,90 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 405,00 USD. Mit einem Wert von 403,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.790 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,60 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 4,16 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,96 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.269,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.497,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,14 USD je MasterCard-Aktie.

