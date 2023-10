MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 400,36 USD.

Mit einem Kurs von 400,36 USD zeigte sich die MasterCard-Aktie im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 400,36 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 397,80 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 398,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.412 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 417,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 278,35 USD am 14.10.2022. Abschläge von 30,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MasterCard ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,89 USD gegenüber 2,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent auf 6.269,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.497,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

