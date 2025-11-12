MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag in Grün
Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 564,56 USD nach oben.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 564,56 USD zu. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 565,80 USD zu. Bei 560,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 65.249 MasterCard-Aktien gehandelt.
Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,32 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 628,00 USD je MasterCard-Aktie aus.
Am 30.10.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8,62 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,37 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,48 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
