MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Mittwochabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 563,40 USD zu.

Das Papier von MasterCard konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 563,40 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 565,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 560,00 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.654 Stück gehandelt.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD an. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 6,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 466,75 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

MasterCard veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,34 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,62 Mrd. USD im Vergleich zu 7,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte MasterCard am 04.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

