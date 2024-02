MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Mittag an Fahrt

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 426,80 EUR zu.

Um 11:36 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 426,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 427,00 EUR. Bei 427,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 391 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 431,00 EUR. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 0,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 317,95 EUR am 13.03.2023. Mit einem Kursverlust von 25,50 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,46 USD je MasterCard-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.548,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.817,00 USD in den Büchern standen.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,40 USD im Jahr 2024 aus.

