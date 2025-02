MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteidigt am Nachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 565,06 USD an der Tafel.

Die MasterCard-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 565,06 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 565,60 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 562,37 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 565,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 49.319 MasterCard-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2025 auf bis zu 576,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 24,10 Prozent sinken.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,27 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 15,88 USD im Jahr 2025 aus.

