MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag höher

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 474,64 USD. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 475,67 USD aus. Bei 474,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.001 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 479,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 0,95 Prozent wieder erreichen. Bei 340,40 USD fiel das Papier am 17.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 39,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,47 USD belaufen.

MasterCard veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,65 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.548,00 USD – ein Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.817,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte MasterCard am 25.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 19,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht