MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 432,80 EUR.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr um 0,4 Prozent auf 432,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 432,80 EUR. Bei 433,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 71 MasterCard-Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 443,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 321,70 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,67 Prozent.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,47 USD belaufen.

Am 31.01.2024 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.548,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.817,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 19,56 USD im Jahr 2026 aus.

