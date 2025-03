MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 527,42 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 527,42 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 528,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 524,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.360 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (582,00 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,35 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 428,86 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 18,69 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,27 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

MasterCard gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,48 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte MasterCard am 24.04.2025 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 21,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Hedgefonds-Manager Israel Englander wettet auf diese zwei Quantencomputer-Aktien

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient