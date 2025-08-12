MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 579,01 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 579,01 USD nach oben. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 580,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 577,33 USD. Zuletzt wechselten 55.043 MasterCard-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 594,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2024 (455,00 USD). Abschläge von 21,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,92 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Das EPS lag bei 4,07 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
