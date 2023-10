MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 401,17 USD.

Um 15:53 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 401,17 USD nach oben. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 401,98 USD. Bei 398,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 52.164 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 418,60 USD markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 4,34 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,96 USD am 14.10.2022. Mit einem Kursverlust von 30,96 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.269,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.497,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 12,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Erste Schätzungen: MasterCard veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen MasterCard-Investment verdient

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe MasterCard-Investition eingebracht