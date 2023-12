MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 421,21 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 421,21 USD zu. Bei 422,00 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 421,86 USD. Bisher wurden via New York 58.246 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 422,00 USD. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 0,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 336,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,50 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,16 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren