MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 419,78 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 22:15 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 419,78 USD. Bei 414,88 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 2.024 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 419,78 USD. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2022 bei 336,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,16 USD fest.

