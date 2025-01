MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteidigt am Nachmittag Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 504,71 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 504,71 USD. Bei 507,07 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 504,39 USD. Mit einem Wert von 507,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.471 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 537,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 425,48 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 18,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,57 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.10.2024. Das EPS belief sich auf 3,54 USD gegenüber 3,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,37 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,54 Mrd. USD eingefahren.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.02.2026 dürfte MasterCard die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

