MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 481,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 481,45 USD zu. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 481,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 481,03 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.132 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 481,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2023 auf bis zu 340,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,47 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.548,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 5.817,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MasterCard am 25.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,41 USD je Aktie belaufen.

