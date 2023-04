MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel MasterCard 333,20 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Die MasterCard-Aktie notierte um 11:57 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 333,60 EUR. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 332,80 EUR. Mit einem Wert von 333,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 150 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 362,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. 8,09 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 286,55 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,42 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 26.01.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.216,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.817,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 27.04.2023 gerechnet. MasterCard dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,20 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

"30 für 2025": Morgan Stanley veröffentlicht Aktienempfehlungen für langfristige Anleger

Erste Schätzungen: MasterCard mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vom Venture-Capitalist zum Krypto-Bullen: Was Anleger über Tim Draper wissen sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com